Çorum’un Tarhankozlusu Köyü’nde 13 Kasım 2024 tarihinde vekâleten başladığı muhtarlık görevini, 1 Haziran 2025’te yapılan ara seçimle asaleten sürdüren Köy Muhtarı Sinan Sefa Güler, görev süresi boyunca yapılan hizmetler ve son dönemde yaşanan idari süreçlere ilişkin açıklama yaptı.

Muhtar Güler, yaklaşık bir yıllık görev süresi içerisinde köyün uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına öncelik verdiklerini belirterek, “Görev süremiz boyunca hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanımadan, tamamen köyümüzün ortak menfaatlerini gözeterek çalıştık” dedi.

“İÇME SUYU SORUNU TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ”

Açıklamasında yapılan hizmetlere değinen Güler, köyde yıllardır kronik hâle gelen içme suyu altyapı sorununun tamamen çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, “Bugün köyümüzde 7 gün 24 saat kesintisiz içme suyu sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra muhtarlık binamız sıfırdan inşa edilerek hem hizmet binası hem de köy halkımızın sosyal etkinliklerinde kullanılabilecek bir alan hâline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Köy güvenliğinin artırılması amacıyla kamera sistemlerinin kurulduğunu belirten Güler, ihtiyaç duyulan alanlara tel örgüler ve giriş kapılarının yapıldığını, köyün ortak kullanımına yönelik eksik kalan birçok hizmetin kısa sürede hayata geçirildiğini söyledi.

Köy halkının ortak kullanımına yönelik planlanan park ve piknik alanı projesine de değinen Güler, bir kişinin itirazı nedeniyle projeyi gerçekleştiremediklerini ve köy halkının mağdur olduğunu dile getirdi.

Muhtar, köydeki mevcut parkın da içinde yer aldığı 2945 metre kare alanda kamelyalar, barbeküler ve çeşme olmasını planladıklarını ancak proje durdurulduğu için mağdur olduklarını dile getirdi.

“MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Muhtar Güler, tapusu köye ait olan ve park yeri olarak geçen bu alanın park olabilmesi için mimari çizimlerin 3 boyutlu yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Köylümüz olan ama köyde evleri olmayan vatandaşlarımız için piknik alanı ve park yapmak istedik. İçinde kamelyalar, barbekü sistemi, park ve çeşme yer alacak bu alanın güzel bir park olması için girişimde bulunduk. Tam çalışmalara başlamışken bir sakinimizin şikayeti üzerine Valilik bu konu üzerine bir inceleme başlattı. Kişinin yolu kapandığı gerekçesiyle şikayette bulundu ve idari bir soruşturma başlatıldı. Resmi kayıtlara bakıldığında burada yol yok. Bu yol kişiye ait değil. Bu kişi mahkeme yoluyla da hakkını aramış değil. Alternatif yollar olmasına rağmen bir uzlaşma sağlanamıyor. Proje şu an askıya alınmış durumdadır. Kamu yararı açık olan bu hizmetin durdurulması köyümüzde ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Projemizin devam etmesi için yargı sürecinin kararını bekliyoruz.” diye konuştu.

Muhtar Sinan Sefa Güler açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Köyümüzde hizmet üretmeye, sorunları çözmeye ve geleceğe yönelik kalıcı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çabanın kişisel çekişmeler ve sonuçsuz şikâyetlerle sekteye uğratılmaması gerektiğine inanıyorum.”