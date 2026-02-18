Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği belediyeye ait sosyal tesislerde, Ramazan ayı süresince bazı işletmeler kapalı olacak; bazı tesisler ise iftarın ardından hizmet vermeye devam edecek.

BELTUR A.Ş’den yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayı süresince Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri, Meydan Sosyal Tesisleri, Pir Baba Sosyal Tesisleri ile Velipaşa Hanı ve Bedesten Velipaşa Kahvecisi iftardan sonra hizmet vermeye devam edecek. Emekliler Lokali ise Ramazan ayı boyunca 11.00 ile 18.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Velipaşa Hanı Yöresel Çorum Mutfağı Restoranı, Bedesten Mutfak, Kerebi Gazi Sosyal Tesisleri, Gülnuş Banu Sultan Kadınlar Lokali ve Güngörmüşler Sosyal Tesisleri ise Ramazan ayı süresince kapalı olacak.