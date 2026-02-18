Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Şehit Halil İbrahim Aygül’ün adını taşıyan sosyal tesisin açılışı ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı. Törende şehit annesine gösterilen vefa ise duygusal anlar yaşattı.

Alaca Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni sosyal tesise vatan için canını feda eden kahraman şehidimiz Halil İbrahim Aygül’ün adını vererek vefa örneği sergiledi. Tesisin açılışı dualar ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.



Açılış törenine Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Burak Köş, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Şehit ailesi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi ve tesisin gezilmesinin ardından duygusal anların yaşandığı bir plaket töreni düzenlendi. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, şehidimizin annesi Zeynep Aygül’e minnet duygularının bir nişanesi olarak plaket takdiminde bulundu ve çiçek verdi.

Şehit Halil İbrahim Aygül Sosyal Tesisi, hem şehidimizin aziz hatırasını gelecek nesillere aktaracak hem de ilçe halkına sosyal bir alan olarak hizmet verecek.