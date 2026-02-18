Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Korkma, Gençliğin Ruhu Burada” temalı Merkez İlçe Liseler Arası Bilgi Yarışması başarıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin milli ve manevi değerler etrafında bilinçlenmesi, İstiklâl Marşı'nın ruhunu ve Mehmet Âkif Ersoy'un fikir dünyasını yakından tanımasının amaçlandığı yarışmanın merkez ilçe ve ilçe finalleri önceki gün gerçekleştirildi. Yarışmanın il finali ise bugün saat 10.00’da Çorum Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çorum merkez ilçede bulunan 30 lisenin katılımıyla üç grup halinde yapılan yarışmada öğrenciler; İstiklâl Marşı’nın kabul süreci, Millî Mücadele ruhu ve Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı başta olmak üzere birçok başlıkta bilgi ve birikimlerini ortaya koydu.

Buna göre gruplarında birinci olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi il finaline katılmaya hak kazandı.

Muhabir: SELDA FINDIK