Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında Çorum'da Angus Düve yetiştirmeye hak kazanan Harmancık Köyü'nden Dağdeviren Ailesi mevlit okuttu.

Köy misafirhanesinde verilen mevlit yemeğine Tarım İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Fatih Göçmen, Ziraat Bankası Müdürü Gazi Sarısakaloğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cemil Öz ve Ferit Özşahin, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi Özgür Barış Bal, Doğuş Süt Sahibi Murat Çabuk, Bölge Veteriner Kliniği Sahibi Süleyman Akgül, köy muhtarları ve çok sayıda Köy sakini katıldı.

Mevlit yemeğinde hibe almaya hak kazanan Cesur -Emel Dağdeviren çifti misafirleri ile yakından ilgilenirken, kendilerine bu imkanı sunan tüm Bakanlık ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

Yemeğin ardından hibe edilen Angus Düveleri yerinde inceleyen heyet, Cesur ile Emel Dağdeviren çiftine hayvanların bakımı ve yetiştirilmesinde kolaylık dilediler.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile kırsalda üretimin güçlendirilmesi, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması ve yetiştiricilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Tarım İl Müdürlüğü tarafından ise teknik destek, hayvan temini ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ