CHP’nin Grup Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, belediye başkanları ve ilçe başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret ederek parti çalışmalarını değerlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SICAK KARŞILAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum heyetini oldukça sıcak karşılarken, 1 Şubat 2026 tarihinde Çorum’da tarihi bir kalabalıkla gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” adlı miting için tüm parti yetkililerine ve Çorum halkına teşekkür etti.

Çorum’da coşkulu ve kalabalık bir katılımla güzel bir miting yaptıklarını ifade eden Özgür Özel, çalışmalarından dolayı İl Başkanı Dinçer Solmaz’ı, Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı, Çorum İl ve İlçe Teşkilatlarını tebrik etti.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçe başkanları ile bazı il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çorum heyeti, Genel Başkan Özgür Özel ile sıcak ve samimi bir ortamda verimli bir sohbet gerçekleştirdi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, kendilerini makamında ağırlayan Genel Başkan Özgür Özel’e teşekkür etti.

“HALKIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Solmaz, “Partimizin TBMM’de gerçekleştirilen Grup Toplantısına katılım sağladık.

Grup Toplantısında ülke gündemine dair önemli başlıklar, ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek ilimiz ve ilçelerimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunduk; belediyelerimizin devam eden projeleri, örgütsel faaliyetlerimiz ve sahadan gelen talepler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Ayrıca Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl’ü ziyaret ederek, TBMM çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk ve ilimizin öncelikli konularını kendilerine ilettik.

Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ile yaptığımız görüşmede ise hem ülke gündemi hem de yerel yönetimlerimizin çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk.

Birlik ve dayanışma içerisinde, hem Meclis’te hem sahada halkımızın sesi olmaya; kentlerimiz için daha güçlü, daha planlı ve daha kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR