Çorum'da da şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un 2026 Ramazan menüsü fiyatları belli oldu. Tıklım tıklım dolan Köfteci Yusuf eleştirilerin odağında olduğu kadar, beğeneni de çok olan ve vatandaşların Ramazan ayında çok fazla tercih ettiği bir restoran.

400 LİRALIK MENÜ

Köfteci Yusuf'ta bu yıl iftar menüsü 400 TL olacak menüsü şu şekilde:

-Mercimek çorbası

-Yarım porsiyon ekmek arası köfte

-Patates kızartması

-İçecek

-Tatlı

-Su

TÜM RAMAZAN MENÜSÜ

PORSİYON KÖFTE MENÜ (1 Kişilik) – K1 – 610₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

200 gr Köfte (6 adet)

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

1,5 PORSİYON KÖFTE MENÜ (1 Kişilik) – K2 – 730₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

300 gr Köfte (9 adet)

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

YARIM KİLO KÖFTE MENÜ (2 Kişilik) – K3 – 1280₺

2 Çorba (Et suyu veya mercimek)

500 gr Köfte (15 adet)

Salata ve Ezme (ikram)

2 içli köfte

Porsiyon patates

Porsiyon yoğurt

2 içecek

2 su (0,5 ml)

2 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

PORSİYON DÖNER MENÜ (1 Kişilik) – D1 – 610₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

130 gr Et döner

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

1,5 PORSİYON DÖNER MENÜ (1 Kişilik) – D2 – 730₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

200 gr Et döner

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

YARIM KİLO DÖNER MENÜ (2 Kişilik) – D3 – 1530₺

2 Çorba (Et suyu veya mercimek)

500 gr Et döner

Salata ve Ezme (ikram)

2 içli köfte

Porsiyon patates

Porsiyon yoğurt

2 içecek

2 su (0,5 ml)

2 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

PORSİYON ET KARIŞIK MENÜ (1 Kişilik) – E1 – 730₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

200 gr Kırmızı Et Karışık

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

1,5 PORSİYON ET KARIŞIK MENÜ (1 Kişilik) – E2 – 910₺

1 Çorba (Et suyu veya mercimek)

300 gr Kırmızı Et Karışık

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

YARIM KİLO ET KARIŞIK MENÜ (2 Kişilik) – E3 – 1580₺

2 Çorba (Et suyu veya mercimek)

500 gr Kırmızı Et Karışık

Salata ve Ezme (ikram)

2 içli köfte

Porsiyon patates

Porsiyon yoğurt

2 içecek

2 su (0,5 ml)

2 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

PORSİYON PİLİÇ MENÜ (1 Kişilik) – P1 – 570₺

Çorba (Et suyu veya mercimek)

200 gr Piliç Kanat / İçlik

Salata ve Ezme (ikram)

1 içli köfte

Az patates

Az yoğurt

1 içecek

1 su (0,5 ml)

1 tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

EKMEK ARASI VE BURGER MENÜ

Çorbalı Yarım Porsiyon Dört Dörtlük Ramazan Menüsü – 400₺

1 Kase Çorba (Mercimek veya Et suyu)

1 Yarım Porsiyon Ekmek Arası Lezzet (Tek Köfte Burger – Köfte veya Sucuk)

Patates

1 Su (0,5 ml)

1 İçecek

1 Tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

Çorbalı Tam Porsiyon Dört Dörtlük Ramazan Menüsü – 460₺

1 Kase Çorba (Mercimek veya Et suyu)

1 Tam Porsiyon Ekmek Arası Lezzet (Çift Köfte Burger – Köfte veya Sucuk)

Patates

1 Su (0,5 ml)

1 İçecek

1 Tatlı (Yarım Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Trileçe)

