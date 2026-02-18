Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, ilimize gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ı il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla birlikte ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Av. Alar ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve parti yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette, ilimizin kültürel mirası ve turizm potansiyeli kapsamlı şekilde ele alındı.

İl başkanlığında yapılan istişare toplantısında, şehirde yürütülen projeler, tanıtım faaliyetleri ve yeni yatırım alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha güçlü şekilde tanıtılması, turizm altyapısının geliştirilmesi ve yeni projelerle desteklenmesi konuları ön plana çıktı. Şehrin sahip olduğu arkeolojik ve kültürel mirasın ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü.

AK Parti İl Başkanı Alar, nazik ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla Bakan Yardımcısı Çam’a teşekkür ederek, ilimizin gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi