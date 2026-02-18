Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili ve Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini BiÇev Vakfı’nda ağırladı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem Başkanı Şevket Erzen ile birlikte Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Başkan Yardımcıları Ali Özdemir, Mustafa Burak Yalçın ve Cemiyet Sekreteri Nihat Karalar geçtiğimiz haftasonu Osmancık’ta ağırlandı.

Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın yer aldığı çiftlikte gerçekleşen davete Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam ile Evrim Gazetesi Yazarı, emekli öğretmen Muharrem Yıldız da katıldı.

Çevrim konuklarına geçtiğimiz Temmuz ayında açılışı yapılan Baltacı Mehmed Paşa'nın Anıt Mezarı'nı gezdirdi. BiÇev Vakfı Başkanı da olan Bilal Çevrim 21 Temmuz 2025 tarihinde açılışı yapılan anıt mezarın ziyaretçi akınına uğradığını belirterek; “Baltacı Mehmed Paşa, sadece Osmancık’ın değil, sadece Osmanlı’nın değil; hepimizin ortak mirasıdır” dedi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki vakfın arazisindeki Baltacı Mehmed Paşa Anıtı’nın ile bir vefayı, bir hatıra borcunu, bir tarihi onardığını belirten Bilal Çevrim bu değerli devlet adamının hatırasına doğduğu topraklarda sahip çıkarak onurlandırdıklarını bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi