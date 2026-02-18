Çorum İl Müftülüğü, 2026 yılı Ramazan ayında Çorum’da eğitim gören hafızlık Kur’an kursu öğrencilerine yönelik iftar ve sahur bağışları için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bağışların Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi aracılığıyla kabul edileceği belirtildi. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak isteyen vatandaşların, belirtilen banka hesabına bağış yapabileceği ifade edildi.

Sahur bedelinin 10 bin TL, iftar bedelinin ise 15 bin TL olduğu belirtilen açıklamada bağışların Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin TR19 0021 0000 0000 9209 6000 03 nolu İBAN hesabına yapılabileceği, hayırseverlerin, havale veya EFT işlemi sırasında açıklama bölümüne ad-soyad, telefon numarası ile bağışın iftar bedeli mi yoksa sahur bedeli mi olduğuna dair bilgiyi yazmaları gerektiği bildirildi.

Bağışların TDV Çorum Şubesi sisteminde görüntülenmesinin ardından bağışçıların bildirmiş oldukları iletişim numarasına bağışın kabul edildiğine dair SMS bilgilendirmesi yapılacağını kaydeden İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi yetkilileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK