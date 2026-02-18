Milliyetçi Hareket Partisi Ortaköy, Uğurludağ ve Kargı İlçe Başkanlıklarında yaşanan değişimin ardından devir-teslim törenleri de gerçekleştirildi.

MHP’nin olağan genel kurul sürecine girmesinin ardından başlayan değişimler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin takdiri; Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Edip Semih Yalçın’ın olurlarıyla Ortaköy İlçe Başkanlığı görevine Hüseyin Yavuz, Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Kenan Genç ve Kargı İlçe Başkanlığı görevine ise Ahmet Çağlar atanmıştı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve il yöneticileri planlama dahilinde ilçe başkanlıklarında düzenlenen devir-teslim törenleri katılarak görevlerini devreden Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ve Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan’a bugüne kadar teşkilata verdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Ortaköy, Uğurludağ ve Kargı İlçesi’nde partililerle buluşan, Ülkü Ocakları gibi bir dizi ziyarette de bulunan İl Başkanı Çıplak, ilçe başkanlıklarında yapılan devir teslim törenlerinde İlçe Başkanları Hüseyin Yavuz, Kenan Genç ve Ahmet Çağlar’a görev yazıları ileterek görevlerinde başarı diledi.

İlçe Başkanlıklarında Genel Başkan Bahçeli’nin direktifleri ile başlatılan “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri “Derdiniz Derdimizdir” gönül buluşmaları gibi etkinliklerle ilgili istişarelerde de bulunan Çıplak; “MHP İl Başkanlığı olarak; her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmeyi, gönlüne dokunmayı ve çözüm üretmeyi en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, daha güçlü bir Türkiye ve daha aydınlık yarınlar için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi