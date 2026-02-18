Çorum’da akıl ve zekâ oyunları heyecanı yaşanırken, minik stratejistler Mangala ve Küre’de kıyasıya yarıştı, aileler ise tribünde büyük gurur yaşadı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Köklerimizden Geleceğe Akıl ve Zekâ Oyunları” etkinliği, AHL Park AVM’de öğrenci ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri Küre ve Mangala kategorilerinde mücadele ederken, organizasyon büyük ilgi gördü.

Turnuva boyunca öğrenciler stratejik hamleleriyle dikkat çekti. Yarışma alanında heyecan doruğa çıkarken, aileler tribünlerden çocuklarına destek verdi. Katılımcı öğrenciler yalnızca kazanmak için değil; doğru zamanda doğru hamleyi yapma, sabırlı olma ve rakibe saygı gösterme konusunda da önemli deneyim kazandı.

Etkinlikte yer alan Mangala ve Küre oyunlarının, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel süreçte strateji kültürünün bir parçası olan bu oyunların, öğrencilerin analitik düşünme, planlama ve öngörü becerilerini geliştirmeye katkı sunduğu ifade edildi.

Program kapsamında öğrencilerin; Analitik düşünme, Stratejik planlama, Sabır ve disiplin, Rakibe saygı, Millî değer bilinci gibi kazanımlar elde etmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Ailelerin gururu ve öğrencilerin heyecanı salona yansırken, etkinlik kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi