Çorum Valisi Ali Çalgan, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çalgan, bu mübarek ayın yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifini hatırlatan Çalgan, Ramazan’ın manevi iklimine uygun şekilde dayanışmanın artırılması gerektiğini vurguladı. Çalgan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın, yetim ve öksüzleri unutmamanın, şehit aileleri ve gazilerle birlikte hasta ve yaşlılara sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının köklü geleneklerin yaşatılmasına vesile olmasını temenni eden Çalgan, tüm Çorumluların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek, ayın şehre huzur, ülkeye birlik ve beraberlik getirmesi dileğinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi