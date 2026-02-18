Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen “Sevap Avcıları” yarışmasının açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Açılışta öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Aşgın, yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

“İYİLİKTE YARIŞACAĞIZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Bu ayda sadece oruç tutmakla kalmayacak; iyilikte, yardımlaşmada ve güzel ahlakta da yarışacağız. Sevap Avcıları yarışmamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi iyiliğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Böyle anlamlı bir organizasyonu hayata geçiren tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Aşgın, “Böyle bir yarışmayı organize eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız büyüdükçe şefkat ve merhamet duyguları da büyüsün istiyoruz. En güzelini bizim çocuklarımız ve ailelerimiz hak ediyor diye düşünerek böylesine güzel bir etkinliği organize ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının kendileri için çok özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, bu mübarek ayın ruhunun şehirde en güçlü şekilde hissedilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Konuşmasında Bakara Suresi’nden ayete de atıfta bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Rabbimiz Bakara Suresi’nde ‘Herkesin yöneldiği bir yön vardır, siz iyilikte yarışın’ buyuruyor. Sevap Avcılarımız da iyilikte yarışacaklar.” diye konuştu.

Yarışmanın 19 gün süreceğini hatırlatan Başkan Aşgın, “19 gün boyunca verilen görevleri tamı tamına yerine getireceksiniz. Çorum’un çocuklarına güveniyoruz. Görevlerini eksiksiz şekilde tamamlayacaklarına inanıyoruz. Bizim için çocuklarımız çok kıymetli. Onlar için sıradan işler değil, güzelin de güzelini yapmak yakışır” dedi.

Program sonunda yarışmaya katılan çocukları tebrik eden Başkan Aşgın, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Açılış programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

YARIŞMALAR 4 AYRI KATEGORİDE DÜZENLENECEK

“Sevap Avcıları” yarışması; ilkokul kız, ilkokul erkek, ortaokul kız ve ortaokul erkek olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Takım üyelerinin tamamının aynı okul kademesinden oluşması ve takımların, takım lideri dâhil olmak üzere toplam üç kişiden oluşması gerekiyor.

Yarışmaya başvurular sona erdi. Yarışmalar ise 19 Şubat-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar, 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

DERECEYE GİREN

TAKIMLARA ÖDÜL

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara; birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı kol saati ve çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler, gerçekleştirdikleri görevleri fotoğraf, video veya yazılı içerik ile belgeleyerek sisteme yükleyecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR