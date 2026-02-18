Çorum Başak Ticaret sahibi sanayici Haluk Özuğurel'in kızı, Okan Özuğurel'in ablası, Ekin Mete'nin annesi, Dost Haber Gazetesi eski Yazıişleri Müdürü Başak Özuğurel (49) toprağa verildi.

Genç yaşta yakalandığı amansız hastalık nedeni ile Ankara'da bir hastanede uzun süredir tedavi gören Başak Özuğurel, yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını kaybetti. Başak Özuğurel'in genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP İl Sekreteri Kamil Çil, CHP İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Er ve Ömer Boyraz, CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkan Vekili Muharrem Gökay, CHP eski İl Başkanları Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Nihat Karalar, İnşaat Mühendisi Ali Çan, CHP İl yönetim kurulu üyeleri, bazı daire müdürleri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi