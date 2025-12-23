AK Parti’ye katılımlar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kamuoyuna duyuruldu. Başkan Aşgın, belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısı öncesinde Adanır ve Demir’i tebrik ederek, her iki ismin de AK Parti çatısı altında siyasi hayatlarına devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Başkan Aşgın yaptığı açıklamada, “Meclis üyelerimiz geçtiğimiz günler içerisinde bağımsız olarak görevlerine devam ediyorlardı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, şehrimizin daha da gelişmesi, daha yaşanabilir bir şehir olması noktasında belediye meclisinde daha aktif rol almak ve bizlere güç vermek adına AK Parti çatısı altında devam etmeye karar verdiler. Bu kararlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Cumhur İttifakı’nın belediye meclisinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Daha birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir meclisle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın aramıza katılmasıyla gücümüz ve heyecanımız daha da arttı. Serkan Bey’e ve Sinan Bey’e, Cumhur İttifakı meclis grubumuz adına teşekkür ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

AK Parti’ye katılan Meclis Üyesi Sinan Demir ise yaptığı kısa değerlendirmede, “Aranızda olmaktan çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da ‘Çorum için aşkla’ çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Serkan Adanır da yaklaşık 10 aydır bağımsız olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Her yeni güne hizmet etmek için uyanan bir belediye başkanımız olduğunu gördüm. Muhalefet etmektense bu yükü birlikte taşımak, omuz vermek istedim” şeklinde konuştu