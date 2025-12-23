55 yıllık meslek hayatının 35 yıllık kısmını Çorum’a ve Şapinuva kentine harcayan Aygül Süel, Hitit bilimine yaptığı çalışmaları taçlandırdı.

Şapinuva’dan ele geçen 4500’ün üzerindeki çivi yazılı tabletleri dillerine ve konularına göre alt gruplarda tasnif eden Süel bu büyük çalışmanın ürünü olan yayınları https://sapinuvatablets.org sitesinde bilim dünyasına açtı.

Kendisini hem Hititli hem de Çorumlu gören Prof. Dr. Aygül Süel, böylelikle, mesleğinin aşığı bir bilim insanı olarak hem Hitit tarihini hem de Çorum’u bir kez daha aydınlatıyor.

Kendisinin okuyup sınıflandırdığı çivi yazılı tabletlerin ve tablet parçalarının transliterasyonlarını sunan Prof. Süel, bu çalışmayla Hititologlara ve Hitit tarihini inceleyenlere gelecekteki araştırmalarında kaynak sağlamış oluyor.