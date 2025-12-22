AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İmamoğlu’nun yargılandığı davada itirafçı olan isimlerin ifadelerine yer verdiği açıklamasında, İmamoğlu ve ekibinin CHP’yi satın aldığını, Türkiye’yi de alma operasyonları içerisinde 2 milyar doları temin için neler yapıldığını sordu.

Yakup Alar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Çorum CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız mecliste ve sosyal medyada Andersen’den masallara, yalanlara ve çarpıtmalara devam ediyor.

Bir sürü gerçek olmayan rakamları yalan yanlış sıralamış. Hepsi de kuyruklu yalan. Hiçbirine cevap bile vermeyeceğim.

Sayın Tahtasız bize masal anlatma, sen bize ekosistemi anlat. Sen bize senin de destek verdiğin Ekrem İmamoğlu’nun, önce CHP’yi daha sonra da ülkeyi ele geçirme planlarını anlat.

Sen bize bu planı gerçekleştirmek amacıyla “Ekosisteme 2 milyar dolar bulabilmek için neler yapıldığını” anlat.

İmamoğlu’nun " İstanbul nimet nimet" demesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyoruz. Bak İBB iddianamesinde, etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüpheli bu konuyu nasıl anlatıyor;

".....Memleketin bütün muslukları bize akacak, sabret şimdi alma zamanı değil verme zamanı, şimdi verirsek baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız ...”

“...seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var”

“…2023 senesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı netleştiğinde Murat Gülibrahimoğlu'nun ofisinde Murat, ben ve Fatih Keleş hep birlikte sohbet ederken, Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmadığından dolayı çok içerlediğini, kendileri için bu durumun iyi olmadığını, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başından göndermedikçe rahat edemeyeceklerini belirttiler.

Daha sonraki süreçte de şu an gündemde olan kongre sürecinde delegelere maddi menfaat sağlayarak seçimi Özgür Özel'in kazanmasını sağladılar. Bu hususları zaman zaman bir araya geldiğimizde ettikleri sohbetlerde ben de orada bulunduğumdan dolayı bizzat duydum. Murat Gülibrahimoğlu bir sohbetimizde bana, Fatih Keleş’in kendisine, “Muratcığım az kaldı Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak, sabret şimdi alma zamanı değil verme zamanı şimdi verirsek baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız” diyerek Fatih Keleş’in kendisini avuttuğunu söylerdi. Ayrıca Fatih Keleş’in kendisine; ilk hedeflerinin CHP’yi satın almak olduğunu, bu işi kendilerinin finanse etmesi halinde CHP’de istedikleri kişiyi Belediye Başkanı yapabileceklerini, istemediklerini şutlayacaklarını, bunun için bir fon oluşturulduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun bu fona katkı verenleri el üstünde tuttuğunu, “en çok veren sen ol sen el üstünde tutul” dediğini söylerdi.

Daha sonra CHP ele geçirilince Fatih Keleş, Murat’ın yanına gelerek bak gördün mü paranın gücünü, yüz yıllık CHP’yi aldık diye sevindiğini, Haramilerin oluşturduğu bu havuzun başındaki kişi Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'ti.

Dosya kapsamında da yansıyan usulsüz ve gayrıresmi iş ve eylemlerden kazanılan haraçlarla Olay TV satın alınmıştır. Tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir zamanda yine Murat’ın Etiler’de bulunan ofisine gittim. Ofise gittiğimde burada Fatih Keleş de vardı. Murat, beni Fatih Keleş ile tanıştırdı. Burada sohbet ediyorduk. Murat, Fatih Keleş’e benim güvenilir biri olduğumu rahatça sohbet edebileceğini söyledi. Buradaki sohbette Fatih Keleş, Murat’a “ Gördüğün gibi parti işi tamam, parti artık bizde, biz ne dersek parti de bundan sonra o olacak, şimdiki hedefimiz Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasıdır, nasıl ki partinin ele geçirilmesi için bir fon oluşturuldu ve bu hususta başarılı olunduysa şimdi de Cumhurbaşkanı seçimi için büyük bir fona ihtiyacımız var, bu fona katkı verenler âbât olacak. Artık kara göründü, daha çok verme zamanı, alma zamanımız yaklaşıyor, şunun şurasında 2 sene kaldı, imar, iskan, ruhsat sıkıntısı olanları piyasadan bulalım, hangi ilçede büyükşehirde iş varsa kapalım, 1 milyon dolar ve üzerinde para alacağımız her işi üstlenelim, küçük işler ile vakit kaybetmeyelim, imarsız büyük arsalar bulalım, imara açtıralım, kazandığımız paraların yarısını Cumhurbaşkanlığı fonuna, yarısını da cebimize koyalım” dedi.

Bu sözleri bizzat Fatih Keleş’ten duydum. Benzer şeyleri zaten Murat da sohbetlerimizde bana söylerdi. Ayrıca aynı sohbette Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine “Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için özellikle alışveriş merkezlerini, yalıları, büyük binaları mercek altında tutun, kaçak olan bölümlerini ihbar edin, sonra da yalı, alışveriş merkezi, büyük bina sahipleri ile iletişime geçin ve biz bu işi çözeriz deyip işleri üstlenin, hedefimiz büyük AVM’lerden 10 milyon USD, küçüklerden 5 milyon USD tahsilat yapmak lazım, seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var” dediğini söyledi....''

Ekosistem böyle işlemiş. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, ardından CHP’nin ve esas amaç Türkiye’nin ele geçirilmesi.

560 milyar TL yolsuzluk, 160 milyar TL kamu zararı.

Anlaşılan CHP'yi ele geçirmişler, sıra Türkiye’ye gelince, yine CHP'lilerin ihbarıyla, CHP’lilerin şikayetiyle, CHP’lilerin tanıklığı ile CHP’lilerin etkin pişmanlıkları ile olay yargıya intikal etmiş ve yargıda görevini yaparak olaya el koymuştur.

Dava siyasi değil hukukidir. Belediyelerde yolsuzluk yapanlar hazineyi ele geçirseydi kim bilir neler yapardı? Milletimizin ve mazlumların duasıyla, Allah Türkiye'yi korumuş.

Bizler, hizmeti ve eserleri bunlara rağmen yaptık. Felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptık isek unutmayalım bunlara rağmen yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.

Bize Andersen’den masallar değil, ekosistemi anlat. Sırtında ihanet hançeri saplı olan önceki dönem Genel Başkanınızı dinleyin, temizlenin de öyle gelin.”