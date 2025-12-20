AK Parti’nin 23 yıldır halkı kandırdığını, yandaşlarını zengin ettiğini ve ekonomiyi batırdığını savunan Tahtasız, “Alar, kara propaganda ürünü, kara kara düşüncelerle şahsımı ve açıklamaları ele almış ve açıklamalarıma sözde “yalan” demiş. Ben de diyorum ki; “Kişi kendinden bilir işi”. Gelsin hangisi yalanmış hangisi gerçekmiş birlikte bakalım. Bütçede yaptığım konuşma 5 dakikayla sınırlı olunca AKP’nin kara kaplı defterindekileri de mecburen özetlemek zorunda kalmıştım. Madem öyle istedi, biraz daha genişletelim. Bilgilerle, belgelerle, fotoğraflarla gerçekleri ortaya koyalım. Öncelikle iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmak gerek. İğneyi kendine batırmayı beceremeyenlerin, lüks yaşamlarından ödün veremeyenlerin yoksulluk çeken emekliyi de asgari ücretliyi de anlamasına imkan yoktur. Tepkilerden korkup çarşıya pazara inemeyenlerin, çöpten ekmek toplayanlara, ucuz ekmek ve ucuz et kuyruklarına gözlerini kapatması da bu iktidarın mensupları için gayet normaldir.” dedi.

“TÜRKİYE YOKSULLUK VE GELİR ADALETSİZLİĞİNDE DÜNYA 1'İNCİSİ”

Gerçekler acı olduğunu, acıtsa da gerçekleri kabul etmenin bir erdem olduğunu ve gerçekleri kabul etmeseler de dile getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Tahtasız, açıklamasına şöyle devam etti: “Birileri “yalan” diye dövünedursun işte o acı gerçekler: 2026 yılı bütçesinin 16,3 trilyon geliri, 19 trilyon gideri olduğu, yani daha ilk etapta 2,7 trilyon bütçe açığı verildiği yalan mı?

Bu iktidar 2002 yılında göreve geldiğinde en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken, bugün en düşük emekli maaşı ile 1.5 çeyrek altın alınabildiği yalan mı? Seçimden önce öğretmen atamalarında “mülakatı kaldıracağız” denildiği, seçimden sonra mülakatın tam gaz devam ettiği yalan mı?

İktidar tarafından 9 bakan değiştirilen, yaz boz tahtasına çevrilen eğitim sistemindeki başarının her geçen yıl gerilediği yalan mı?

“ÇOCUKLARIMIZIN KÖR KARANLIKTA OKULA GİTTİKLERİ YALAN MI?”

Damat tarafından başlatılan uygulama ile çocuklarımızın sabahın kör karanlığında okula gittikleri, akşam karanlıkta eve döndükleri yalan mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek talebine rağmen okullarda öğrencilere yemek verilmediği, çoğu çocuğun okula aç gidip geldiği yalan mı?

Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 28,4’ü yoksul iken çocuk yoksulluğunun yüzde 35,3 olduğu, her 100 çocuktan 32’sinin yani 7 milyon çocuğun aç olduğu yalan mı?”

“HASTANELERDE RANDEVULARIN AYLAR SONRASINA ALINABİLDİĞİ YALAN MI?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gidenler gider, kalanlarla yolumuza devam ederiz’ sözünü hatırlatan Milletvekili Tahtasız, “Son beş yılda 11 bin 700 doktorun ülkemizi terk ettiği yalan mı? Çorum’da ve Türkiye genelinde özellikle EMAR, Ultrason ve ameliyat randevularının aylar sonrasına verildiği yalan mı?

530 bin Çorumlu için yalnızca bir ortodonti, bir çene cerrahı, bir pedodonti, bir restoratif ve bir protez uzmanı var. Bu alanlarda tek uzman olduğu için hastalarımız aylar sonrasına dahi randevu alamıyor. Ortodonti ise iki yıl sonrasına randevu veriyor. Endodonti uzmanımız ise hiç yok. Bunlar yalan mı?

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde birçok branşta tek doktor var. Bazı branşlarda hiç doktor yok. Vatandaşlarımız muayene sırası, ameliyat sırası bulmakta zorlanıyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk kardiyoloji ve çocuk endokrin doktoru olmadığı yalan mı?” diye sordu.

“ÜLKE KUMARHABEYE DÖNDÜ”

Sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının 20 milyona yükseldiğini hatırlatan Tahtasız, “Ucuz et, ucuz ekmek, ucuz balık kuyrukları yalan mı? Türkiye'de dul aylığı 12 bin 600 lira, yaşlı aylığı 5 bin 400 lira, engelli aylığı 4 bin 300, yetim aylığı 4 bin 200 lira olduğu, “2025'te yoksullaştım” diyenlerin oranının yüzde 64, “2026'da yoksullaşacağım” diyenlerin oranı yüzde 58 olduğu yalan mı? Uyuşturucu ve kumar yaşının 13’e kadar düştüğü yalan mı? Ülkenin kumarhaneye döndüğü ve Türkiye’deki yasa dışı bahsin 100 milyar dolara çıktığı yalan mı? Kalem biter, denizde kum biter AKP’de boş vaat bitmez! Kara kaplı deftere kağıt yetmez! Liste uzayıp gider…” ifadesini kullandı.

“BANA LAF YETİŞTİRMEK YERİNE…”

Halk için bağırdıklarını ancak AK Partililerin kulaklarını tıkadığını vurgulayan Tahtasız, gerçeklerin acı olduğunu ve vicdanları acıttığını söyledi.

“Halkın gerçekliğinden kopmuş iktidara ve mensuplarına ne anlatsak boş” diyen Tahtasız sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP iktidarına tavsiyem; bana laf yetiştirmek yerine şahsıma randevu vermeyen Bakanlarınızın kapısını aşındırın. Çorum’un yarım kalan yatırımlarının peşine düşün, ısrarla ödenek isteyin. Çıkın karşılarına, çalın kapılarını;

“Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Temeli 27 yıl önce atılan Çorum Havaalanı yeniden yatırım programına alınmalıdır. Çorum’da uzman doktor eksiklikleri giderilmelidir.

Çorum Devlet Hastanesi bir an önce açılmalıdır.

Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tek doktor olarak hizmet verilen branşlardaki doktor eksikliği giderilmeli, endodonti uzmanı atanmalıdır.

İlçe Devlet Hastaneleri'ndeki uzman doktor eksiklikleri giderilmeli, tek olan ambulans sayısı artırılmalıdır.

Harmancık, Serban, Dağkarapınar, Şeyhmustafa köyü Göletleri, Uğurludağ Başkışla, Ortaköy Aşdağul, Alaca Küçükhırka, Bayat Akseki Göletleri tamamlanmalıdır.

İncesu, Aşdağul, Senemoğlu ve İskilip Kargın sulama kanalları, İskilip Kayaağzı ve Yukarıörenseki Göleti, Yozgat Süreyyabey Barajı'ndan Alaca ve Ortaköy'e sulama kanalları, Kargı Aksu Göleti ve Tabiat Parkı yapılmalıdır.

Alaca Şehitnizam, İbrahimköy, Ortaköy Kızılhamza, Osmancık Dutludere sulama kanalları ve Sungurlu Diği ve Kırankışla göletleri ve Uğurludağ'ın Tımarlı Projesi tamamlanmalıdır.

Çorum-Osmancık yolu ve Çorum Kırkdilim Tüneli yıllardır maalesef bitirilmedi. Yine, Çorum-Alaca, Çorum-Mecitözü, Çorum-İskilip yolları tamamlanmalıdır.

İskilip-Tosya yolu , İskilip Sahil yolu, Boğazkale, Alacahöyük, Ortaköy, Şapinova turizm yolu yapılmalıdır.

Kırkdilim tüneli artık açılmalıdır. Çevre yolu şehir içinde kaldı. Acilen ölüm kavşağı haline dönen İlim Yayma ve Gıda Toptancılar kavşağı düzenlenmelidir."

"CESARETİNİZİ TOPLAYIN, ÖNÜNÜZÜ İLİKLEYİN..."

Kuzey çevre yolu biran önce yapılmalıdır. Organize Sanayii’ne arıtma tesisi yapılmalı ve belediyeye ait katı atık tesisinin kapasitesi arttırılmalıdır. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu arıtması ve katı atık arıtmasının derhal yapılmalıdır. Derinçay ölüm saçıyor bir an önce önlem alınmalıdır.

Çorum, Uluslararası Kültür Yolları destinasyonuna dâhil edilerek Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi hayata geçirilmelidir. Mecitözü Beke Kaplıcası restore edilmelidir. Acemi birliği sözümüz vardı. Yatılı Bölge Okulları’nı atıl olarak beklemekten kurtarılmalıdır.

Hitit Üniversitesi Güney kampüsü Tıp fakültesi sağlık kompleksi yapılmalıdır” deyin! Cesaretinizi toplayın, önünüzü ilikleyin ve bunları deyin.

Çorum’u biraz olsun seviyorsanız, hamaseti bırakın hükümet olarak Çorum’un ihtiyacı olan yatırımlara ve yarım kalan projelere yönelin.

Siz ne kadar yalanlamaya çalışsanız da gerçekler ortada. Bu halk size inanmıyor artık ama son kez bir gayret edin.

İktidarınızın sonuna geldiniz, Giderayak Çorum’a hizmet edin ki ilk genel seçimden sonra Çorum sokaklarında gezmeye biraz yüzünüz olsun. Şunu bilin ki; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu halkın ve bu ülkenin tüm sorunlarını biliyoruz, Parti Programımızda açıkladığımız çözümlerle iktidara geliyoruz.

Bugün ülkenin ana muhalefet partisi, anketlerin birinci partisi, yarının iktidar partisi mücadelemize devam ediyoruz.

Kimseye kötülük yapmaya değil; 86 milyona elini uzatmaya, barışmak gerektiğinde barışmaya, birlikte mücadele gerektiğinde birlikte mücadele etmeye, bu ülkeyi kalkındırmaya, birlikte büyümeye, birlikte kazanmaya, kardeşçe paylaşmaya, kardeşçe yaşamaya geliyoruz.”