“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen İl Başkanı Yakup Alar, “Kendi gözündeki merteği görmeyeler başkasının gözünde çöp arar. Evinin içindeki yolsuzlukları görmeyen, tek bir laf edemeyenler, psikolojideki yansıtma metodunu kullanarak algı yapıyorlar” dedi.

Milletvekili Tahtasız’ın TBMM bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu konuşmada yalan, yanlış ve iftira dolu beyanlarda bulunduğunu savunan Alar, konuşmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Alar, AK Parti iktidarı döneminde eser ve hizmet siyaseti yürütüldüğünü belirterek, Türkiye’nin ve Çorum’un her noktasında bu anlayışın somut örneklerinin görülebileceğini ifade etti.

Alar, yüzyıllık bir hayal olarak nitelendirilen ve 100 milyar TL’yi aşan yatırımıyla devam eden hızlı demiryolu projesinin de bu hizmetlerin önemli örneklerinden biri olduğunu hatırlatarak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“AK Parti iktidarında eser ve hizmet siyaseti yapılmış olup Türkiye’nin ve Çorum’un neresine bakarsanız bakın mutlaka AK Parti’nin bir hizmetini ve eserini görürsünüz. Yüzyıllık rüyamız olan ve 100 milyarı TL’yi aşan yatırımıyla hızlı demiryolu şantiyesi dahil.

23 yıldır bu ülkeye hizmet, eser ve reform siyaseti kazandıran AK Parti’yi hedef alanlar önce kendi kara kaplı defterlerine bakmalıdır.

CHP’de ne görürsünüz? Yüzyılın yolsuzluklarını ve hakaret siyasetini görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve bir çok CHP’li ilçe belediye başkanlıklarındaki yolsuzluk dosyalarını görürsünüz. Fetö’nün terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonra kapatılmak istenen Fetö’nün basın yayın organlarını ve bankalarını nasıl savunduklarını, kapanmaması için kapısında nasıl nöbet tuttuklarını, destek için hesap açtıklarını görürsünüz. Fetö’den atılanları nasıl savunduklarını görürsünüz.

Bugün CHP’nin yönettiği belediyelerde; rüşvet, ihaleye fesat, usulsüz alımlar, akraba atamaları, şişirilmiş konser faturaları, hayali organizasyonlar, hizmet yerine reklam bütçeleri, belediye şirketleri üzerinden kurulan rant düzenleri vardır. İstanbul’da milyonlarca liralık konser ve tanıtım harcamalarının hesabını veremeyenler, Ankara’da karton bardak ihaleleriyle gündeme gelenler, İzmir’de yağmurda nehirlere dönen yolların, patlayan altyapının, çöken belediyeciliğin sorumluluğunu üstlenemeyenler, CHP’li belediyelerde çöp, çukur, çamur belediyeciliğini vatandaşa reva görenler bize ahlak dersi veremez.

AK Parti döneminde; Türkiye, savunma sanayiinde dünyada söz sahibi olmuştur. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, okullar yapılmıştır. Sosyal yardımlarla kimse yalnız bırakılmamıştır. Emekliye, işçiye, çiftçiye bugüne kadar görülmemiş destekler sağlanmıştır.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

CHP’nin belediyecilik anlayışı ise nettir: hizmet yok, hesap yok, şeffaflık yok, sorumluluk yok. yolsuzluk var, hakaret var. Sadece mağduriyet edebiyatı, sadece iftira siyaseti, sadece çamur at izi kalsın anlayışı vardır.Bugün milletimizin asıl sorması gereken şudur: CHP’li belediyelerde toplanan vergiler nereye gitmiştir? Milyonluk konser faturaları hangi ceplere akmıştır? Neden CHP’li belediyeler Sayıştay raporlarında rekor düzeyde usulsüzlükle anılmaktadır?AK Parti olarak biz, milletin parasını millete hizmet olarak sunmaya devam edeceğiz. CHP ise kendi yolsuzluklarını örtmek için bağırmaya, iftira atmaya devam edecektir. Milletimiz kimin hizmet, kimin hamaset ürettiğini çok iyi bilmektedir.AK Parti olarak biz; hizmet ve eser üretmeye, şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim sergilemeye, yolsuzluk ile mücadelede kararlı olmaya devam edeceğiz. CHP ise, önce kendi belediyecilik sicilini millete açıklamalı, sonra iktidar eleştirisi yapma cesareti göstermelidir.”