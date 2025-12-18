45. Bölge Çorum Eczacı Odası, eczacılardan gelen talepler doğrultusunda eczanelerde görev alacak nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik projeyi hayata geçiriyor.

Hazırlıkları geçtiğimiz dönemde tamamlanan Eczane Personeli Yetiştirme Programı – FARMAHANE Projesi, yeni yılda Çorum Belediyesi’ne bağlı ÇOKİŞ iş birliğiyle uygulanmaya başlanacak.

Proje kapsamında, ilimizdeki eczanelerde görev yapacak personelin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Programa başvuruda bulunan adaylar, üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek 8 haftalık yoğun bir eğitim programına katılacak.

Eğitim sürecinin ardından yapılacak değerlendirmelerde başarılı olan adaylar sertifikalandırılacak. Sertifika almaya hak kazanan adaylar, ÇOKİŞ ve Çorum Eczacı Odası bünyesinde oluşturulacak Eczane Personel Havuzuna dahil edilecek. İhtiyaç duyan eczacılar, bu havuzdan eğitimli ve yetkin personeli eczanelerinde istihdam edebilecek.

Çorum Eczacı Odası yetkilileri, FARMAHANE Projesi ile eczacılık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının yanı sıra istihdama da önemli katkı sağlanacağını belirtti. Yetkililer, meslektaşların ihtiyaçlarını esas alan, katılımcı ve çözüm odaklı projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

