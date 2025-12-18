Yeni düzenleme ile birlikte Tarım Caddesi önemli bir alternatif güzergâh haline geldi. Cadde, kerestecilerin bulunduğu bölgeden geçirilerek İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddelerine bağlandı.

Modern ve ulaşılabilir bir şehir hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hıdırlık ile Millet Bahçesi arasında yer alan Tarım Caddesi'ni kerestecilerin içinden devam ettirip İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddelerimize bağlayarak bölgenin trafiğini rahatlatmayı hedefledik. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren yeni projelerimizi önümüzdeki süreçte de hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

