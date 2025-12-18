Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre ülke genelinde konut satışları Kasım ayında 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Kasım Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Çorum İli, Konut Satış İstatistikleri” konusunda özel bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre Çorum’da 2025 yılı Kasım ayında konut satış oranları bir yılda %10,2 azalarak 765 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde Çorum’da 8 bin 55 konut satışı gerçekleşti. 765 konut satışı ile Çorum Kasım ayında toplam konut satışlarının %0,5'ini gerçekleştirerek iller arasında 39. sırada yer aldı.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %20,2 artarak 125 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,6 ile 28. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 425 konut satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 4 konut ile Bingöl, 6 konut ile Tunceli, 8 konut ile Bayburt oldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %14,4 azalarak 640 olarak gerçekleşti. Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %84,8'dir. Çorum diğer konut satış türlerinde ülkedeki konut satışlarından %0,5'lik pay alarak 41. sırada yer aldı.. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 809 konut satışı ve %16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. Ankara 10 bin 210 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 7 bin 71 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 67 konut ile Ardahan oldu.Çorum'da 765 konut satışının, 318'i ilk satış, 447’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Ayrıca Kasım ayında Samsun’da 2 bin 789, Amasya’da 603 ve Tokat’ta 717 konut satışı gerçekleşti.