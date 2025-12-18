Çorum’da işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından, Çorum Valiliği işbirliğiyle 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılıyor. Program kapsamında il genelinde belirlenen kamu kurumlarında katılımcılar, temizlik, bakım ve onarım alanlarında yaklaşık 6 ay boyunca haftanın belirli günlerinde tam zamanlı olarak çalışacak.

Program 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2026’da sona erecek.

15 Aralık Pazartesi günü başlayan başvurular 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından 24 Aralık Çarşamba günü saat 09.30’da İŞKUR İl Müdürlüğünde noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

ÖNCELİK GRUPLARI BELİRLENDİ

Katılımcı seçiminde; kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar, hane bazlı izleme sistemi kapsamındaki kişiler, özel politika gerektiren gruplar olarak öncelikli değerlendirilecek.

ÇALIŞMA DÜZENİ VE ÖDEMELER

Programın ilk dört haftası (5–31 Ocak) haftada 5 gün, sonraki dönemde ise haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak. Çalışma günleri Çorum Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından belirlenecek.

Katılımcılara, programda çalıştıkları her gün için İŞKUR tarafından cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa katılmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan vatandaşlar, 19 Aralık Cuma günü saat 23.59’a kadar ALO 170, İŞKUR Mobil uygulaması, İŞKUR e-şube: “Online İşlemler → İş Arayan → İşgücü Uyum Programı → İUP Ara” üzerinden program numarası ile başvuru yapabilecek.

Başvuruda sorun yaşayanlar, mesai saatlerinde İŞKUR personelinden destek alabilecek. Başvuru şartlarına uymadığı sonradan tespit edilen kişilerin programdan çıkarılacağı bildirildi.

İLÇELERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Kontenjan dağılımı ise şu şekilde:

“Çorum Merkez 300, Alaca 30, Bayat 25, Boğazkale 14, Dodurga 14, İskilip 35, Kargı 20, Laçin 14, Mecitözü 14, Oğuzlar 14, Ortaköy 20, Osmancık 40, Sungurlu 40, Uğurludağ 20.”