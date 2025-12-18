AFAD İl Müdürü Ali Uslu ve beraberindeki heyet bu kapsamda Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

AFAD Başkanlığı’nın kuruluşunun 16. yılı dolayısıyla, “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” vizyonu kapsamında yapılan ziyarette kurumun il genelinde yürüttüğü çalışmalar, afetlere hazırlık faaliyetleri ve risk azaltma projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim ve gönüllülük çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu alanda özveriyle görev yapan AFAD gönüllülerine ve AFAD İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.



