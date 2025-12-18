Çorum Samsun Karayolu’nda Gökay T.’nin kullandığı otomobil, seyir halinde olan TIR’a arkadan çarpmış, kazada araç içinde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Akgül olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralı olan Akgül, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mecitözü İlçesi’nin Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı olan gencin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

