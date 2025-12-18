İktidarın arşivinin “kara kaplı” bir defterden oluştuğunu dile getiren Tahtasız, “İktidarın yirmi üç yıllık kara kaplı arşivinde; Yoksulluk ve gelir adaletsizliğinde dünya 1'inciliği var, faizde dünya 2'nciliği var, enflasyonda ise dünya 5'inciliği var. 13 milyon işsiz var, binlerce atanmayan öğretmen, sağlıkçı, veteriner, diş hekimi ve mühendis var. Yirmi üç yılda faize ödenen 674 milyar dolar var, 2 trilyon 712 milyar cari açık var, her saniyede milletin cebinden hortumlanan 495 bin lira var. Yönetilmeyen bir ülke var, batan bir ekonomi var” dedi.

"Yerli ve millîyiz" diyen iktidarın her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığını, devlet kurumlarından "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini, okullardan Andımız'ı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni kaldırdığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonlarını da hatırlatarak, şunları söyledi:

NELER VAR NELER!

“Bu iktidarın kara kaplı defterinde saatleri 17.25'e sabitlenen bir hırsızlık düzeni var. (CHP sıralarından alkışlar) Evdeki paraları sıfırlayamayan çocuklar var. Rüşvet çarkları var. Evlerinde para sayma makineleri, ayakkabı kutularında doları olanlar var. ‘Bakara makara’ diyerek dinimizle alay eden, sonra büyükelçi olan bakan var. Bakanlığına kendi şirketinden mal satan bakanlar, genel müdürler var. Geçiş garantili yollar, köprüler, yolcu garantili hava limanları ve kur korumalı faizle zengin edilen kırk haramiler var. Üç beş yerden maaş alan AKP'li milletvekili, bakanlar, yandaşlar, pudracılar var. Adrese teslim ihalelerle milletin 650 milyar dolarını çalan yandaş kırk haramiler var. Bu defterde kara propaganda var, sahte videolar var, mühürsüz oylar var, Gezi'de atılan iftiralar var. Dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz var, Berkin Elvan var, gazeteci Metin Göktepe var. Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden baba İsmail Demir var. Çocuklar üşümesin diye saç kurutma makinesini açtıktan sonra yan odada intihar eden anne Emine Akçay var. MESEM'le emeği sömürülen, hayatını kaybeden Eren Dağ ve yüzlerce çocuğumuz var. Cumhurbaşkanının savcısı olduğu Ergenekon, Balyoz davasında cezaevine atılan Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve onurlu komutanlarımız var. Atılan iftiraları onuruna yediremediği için intihar eden Yarbay Ali Tatar var. "Atatürk'ün askerleriyiz." dedikleri için hukuksuzca görevlerine son verilen Atatürk'ün askeri teğmenlerimiz var.”

KAYYUMCU İKTİDAR

AKP iktidarının icraatları nedeniyle çöpten ekmek toplayan, pazarda çürük sebze ve meyve toplayan vatandaşlarımız olduğunu vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Ucuz ekmek kuyruğundan sonra ucuz et kuyrukları var. Yoksulluk ve açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilen 30 milyon işçi ve emekli var. Kepenk kapatan yüzlerce esnafımız, 30 milyonu geçen icra dosyası, 12 milyonu aşan işsizlik ordusu var. İmara açılan 3 milyon hektar tarım arazisi, "Ananı da al git." dedikleri çiftçinin tarlada kalan alın teri ürünleri var. (CHP sıralarından alkışlar) Ülkeyi uyuşturucu baronlarının merkezi hâline getiren, ülkeyi mülteci kampına çeviren bir iktidar var. Kademeli emeklilik bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının hakkını yiyen, eğitimi, sağlığı ticarete dönüştüren, yeni doğan bebeklerin ölümüne dahi göz yuman bir iktidar var. Anayasa'ya, İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uymayan, seçilmiş belediye başkanlarını, milletvekillerini hapse atan kayyumcu bir iktidar var. Bu bütçede yokluk var, yolsuzluklar, yasaklar var, adaletsizlik var. Yazlık, kışlık, mevsimlik saraylar var, milyon dolarlık uçaklar var. İsraf var, israf var, hepsi var ama tek bir şey yok; ülkenin bu durumumdan utanmayan ve vicdanı olmayan bir iktidar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sarayın bütçesine "hayır" diyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, iktidar milletvekillerine seslenerek, “Eğer yüreğiniz varsa gelin bu Mecliste nereden buldun yasasını, siyasi etik, siyasi ahlak yasasını çıkartalım kim hırsız, kim bu milletin alın terini çalıyor, milleti soyuyor hep birlikte görelim” diye çağrıda bulunarak konuşmasını tamamladı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ