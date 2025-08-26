Pazar günü düzenlenen etkinliğe Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Refah Partisi 20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikâr Gazi, İl Müfettişi Faruk Cıdık, İl Başkanı Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan’ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Millî Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) şube temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Programa katılacağı duyurulan Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ise rahatsızlığı nedeniyle etkinlikte yer alamadı.

“Kardeşlik Buluşması” etkinliğinin geleneksel hâle getirildiğini anımsatan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, katılımcılara sunulan yemeklerin, Millî Görüş camiasının tanınmış isimlerinden merhum Memduh Yılmaz ve Cengiz Yılmaz’ın yakınları tarafından ikram edildiğini belirterek, “Her iki büyüğümüze de Allah’tan rahmet diliyor, Yılmaz Ailesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar ise ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında, Temmuz 2025 enflasyon oranının TÜİK verilerine göre yüzde 19,08 olduğunu hatırlatarak, “Bu, asgari ücretli bir kardeşimizin kazandığı 22 bin 104 liranın, Temmuz itibarıyla 4 bin 217 lira eridiği anlamına geliyor. Bir başka deyişle asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın mutfağından, Temmuz ayında 330 adet ekmek daha buharlaştı.” dedi.

“330 EKMEK, FAİZE GİTTİ!”

AKP Hükûmeti’nin 2025 yılının ilk altı ayında vatandaştan topladığı her 100 liralık verginin 23 lirasını, bütçeden yaptığı her 100 liralık harcamanın ise 18 lirasını faize ödediğini vurgulayan Bayraktar, “Merkezî yönetim bütçesinden bu yılın ilk altı ayında toplam 1 trilyon 111 milyar liralık faiz ödemesi yapıldı. Bu faiz ödemeleri geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 94 oranında arttı. Asgari ücretlinin sofrasından buharlaşan 330 ekmek, görülüyor ki faize gitti.” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ekonomi başta olma üzere her alanda sınıfta kaldığını belirten Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, şu görüşleri dile getirdi:

“Biz Saadet Partililer olarak ülkemizin sorunlarını dün çözdüğümüz gibi bugün yine çözeriz. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan önderliğinde, Genel Merkez politika kurullarımız, kamuoyunda görmediğiniz kadrolarımız ve uzmanlarımızla ülkemizin tüm problemlerini çözecek müktesebat bizde var. Saadet Partisi olarak artık iktidara gelmek için halkımızın teveccühünü bekliyoruz. Bu noktada Çorum teşkilatlarına düşen görev ise ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşarak bu gerçekleri ve umudu halkımıza ulaştırmaktır.”