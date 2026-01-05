AK Parti önceki İl Başkanı Av. Murat Günay, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Diyabet rahatsızlığı ile ilgili geçen Mayıs ayında bir ameliyat geçiren Murat Günay’ın, fazla kilolarından kurtularak fit hale geldiği gözlendi.

Yine Murat Günay’ın babası, önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın ise 1.5 ay önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Bilindiği gibi, Mehmet Yolyapar da geçen Haziran ayında mide ameliyatı geçirmiş ve kanser tedavisi görmüştü.