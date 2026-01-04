Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nda başkan değişti.

TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olağan kongresinde mevcut Başkan Erdoğan Yılmaz’ı geride bırakan Arap Ali Gür yeni oda başkanı seçildi.

Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal yönetiminde düzenlenen genel kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilançolar okundu. Genel kurul gereği okutulan raporlar oylamada reddedildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmediği kongrede daha sonra konuşmalara geçildi. Tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma programının kabulünün ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri belirlendi.

Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Arap Ali Gür 338 oy alarak odanın yeni başkanı seçilirken, Erdoğan Yılmaz ise 318 oyda kaldı.

Buna göre Arap Ali Gür başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu Muhammed Ömür Şentürk, Haydar Yılancı, Hüseyin Şen, Murat Altunkaya, Özkan Yeşil ve Bedirhan Gürel’den oluşurken, Denetim Kurulu’na ise Ali Can Akkuş, Şenol Sünnetçi ve Ahmet Can seçildi.