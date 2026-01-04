Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının olağan kongrelerine haftasonu devam edildi.

Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda da genel kurul heyecanı yaşandı. Çırağan Düğün Salonu’nda düzenlenen Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası genel kurulunda Divan Başkanlığı’nı ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptı. Tuncay Kazar’ın başkan vekili, Ahmet Fındık, İbrahim Akbulut ve İbrahim Sağır’ın ise katip üyeliğine seçildiği kongrede daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi, tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma raporunun onaylanması ile süren kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de belirlendi.

Kongrede daha sonra mevcut Başkan Aşkın Çağlayan ile başkan adayları Bülent Başaran ve Gazi Demir birer konuşma yaparak üyelerden yeni dönem için destek istedi. Ayrıca seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları anlattı. Oda yönetimi tarafından meslekte 25 yılı geride bırakan 25 kişiye ve 20 yıldır Oda Genel Sekreterliği görevini başarı ile sürdüren Serap İpek’i plaketleri takdim edilerek seçimlere geçildi.

791 üyesi bulunan oda üyeleri saat 17.00’ye kadar oylarını kullandı. Yapılan seçim sonucunda Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yeni başkan Gazi Demir oldu. Kongrede Gazi Demir 271, Aşkın Çağlayan 257 oy alırken, Bülent Başaran ise 60 oyda kaldı.

Gazi Demir başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu Mahsur Güllü, Mehmet Özdemir, Servet Dadaş, Fethiye Kaya ve Mustafa Martı’dan oluşurken, Denetim Kurulu’na ise Sevda Süer, Fadime Demirtaş ve Faezeh Demir seçildi.