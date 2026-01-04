Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu Konseri, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Belediye Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek konser yarın (5 Ocak 2026 Pazartesi günü) saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konser, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın davetiyle düzenlenirken, gecede Türk Halk Müziği’nin seçkin eserleri seslendirilecek. Programın şefliğini Arif Sadeçolak üstlenecek.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere tüm Çorumluları davet edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ