Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankırı’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi ses getirdi.

Mitinge CHP Çorum İl Örgütünden de geniş bir katılım sağlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime gidilmesi talebini bir kez daha yineledi.

Komşu ilimiz Çankırı’da düzenlenen mitinge CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı Kıvanç Azman, İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı partililer katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankırı’da Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlara tepki gösteren Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısında bulundu. Özel, “Biz kavga etmeye değil; bu ülkeyi iyileştirmeye, onarmaya, güçlendirmeye geliyoruz” ifadesini kullandı.

Soğuk ve karlı havaya rağmen miting alanını dolduran vatandaşlar, Özgür Özel’e yoğun ilgi gösterdi. Özgür Özel’i karşılayan Çorum İl Başkanı Solmaz, miting öncesi ve sonrası milletvekilleri, belediye başkanları ve parti üst düzey yetkilileri ile de sohbet ederek gündemi değerlendirdi.

Muhabir: Haber Merkezi