Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ÇEDAŞ, Çorumgaz, Sürmeligaz ve Kargaz, kar yağışının ardından kombi bacalarıyla ilgili ortak bir uyarı açıklaması yaptı.

Açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası ve karların erimeye başladığı günlerde kombi baca çıkışlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çatı kenarlarında ve bina çıkıntılarında oluşan kar kütleleri ile buz sarkıtlarının, kombi bacalarına düşerek bacanın zarar görmesine veya yerinden çıkmasına neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, bacanın yerinden çıkması ya da tıkanması durumunda karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ciddi sağlık risklerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda hassas davranmasını istediler.

Ahlatcı Holding’e bağlı şirketler tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kar yağışından sonra kombi baca çıkışlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, olası risk durumlarında yetkili servislerle iletişime geçmeleri büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kış şartlarının etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların, özellikle soğuk havalarda bu tür önlemleri ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.