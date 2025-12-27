Çorum’da düzenlenen Mahalli Oryantiring Müsabakaları, Alaca Fen Lisesi öğrencilerinin büyük başarısına sahne oldu. Zorlu parkurlarda ve yoğun rekabetin yaşandığı müsabakalarda mücadele eden Alaca Fen Lisesi Gençler A Kategorisi takımı, üstün performans sergileyerek takım halinde birincilik elde etti ve ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen, hız, dayanıklılık ve harita okuma becerisinin ön planda olduğu oryantiring müsabakalarında Alaca Fen Lisesi öğrencileri, disiplinli çalışmaları ve takım ruhuyla dikkat çekti. Yarışma boyunca parkurları hatasız tamamlayan sporcular, hem bireysel hem de takım sıralamasında üst sıralarda yer almayı başardı.

Takım başarısının yanı sıra ferdi kategoride de Alaca Fen Lisesi öğrencileri önemli dereceler elde etti. Kayra Batuhan Demir yarışmaları ikinci sırada tamamlarken, Bekir Kaan Soylu dördüncü, Said Tuna Karabulut ise beşinci oldu. Ayrıca yarışmalara katılan Hamza Atılgan ve Salih Erdem Önem de gösterdikleri azim ve mücadeleyle başarılı performanslarıyla takdir topladı.

Elde edilen bu derecelerle Alaca Fen Lisesi öğrencileri, Çorum’da düzenlenen mahalli müsabakalarda ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek oryantiring branşında önemli bir başarıya imza atmış oldu. Öğrencilerin bu başarısı, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük sevinçle karşılandı.