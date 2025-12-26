Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Liseli Genç Erkekler Serbest Güreş Grup Birinciliği müsabakaları, Çorum Yeni Spor Salonu’nda başladı. Güreş heyecanının yaşandığı organizasyon öncesinde grup birinciliğinin teknik toplantısı, önceki akşam spor salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya grupta mücadele edecek illerin antrenörleri ve idarecileri katıldı.

Bugün sabah başlayan ve Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek olan A Gençler Serbest Güreş Grup Birinciliğinde, 21 ilden 133 sporcu mindere çıkıyor. Müsabakaların açılış törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum’da gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.

İki gün sürecek müsabakalar sonunda, sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazanacak. Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsilen 12 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

GREKOROMEN GÜREŞ YARIN BAŞLIYOR

A Gençler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği heyecanı ise bugün başlayacak. Serbest stilde bugün yapılacak final müsabakalarının ardından, grekoromen eleme maçları gerçekleştirilecek. Grekoromen grup müsabakaları, yarın yapılacak finallerle tamamlanacak ve Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcular netlik kazanacak.