Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 28.hafta kapanış maçında konuk olduğu Manisa FK’yı 1-0 yenerek Süper Lig umutlarını tazelerken, kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere, skorun daha da farklı olabileceğini ancak girdikleri pozisyonları değerlendirmediklerini söyledi.

Aldıkları galibiyetin çok değerli olduğuna dikkat çeken Muhsin Dere, bu galibiyetle birlikte üst sıralara yürüyüşlerinin kararlılıkla devam edeceğini gösterdiklerini kaydetti. Arca Çorum FK’nın kalan tüm maçlarını kazanacak güce sahip olduğunun da altını çizen Muhsin Dere, Süper Lig’e çıkacaklarına vurgu yaptığı ve taraftarları daha çok kenetlenmeye davet ettiği açıklamasında, “ARCA Çorum FK’mız, zorlu Manisa deplasmanında, baştan sona üstün oynadığı müsabakada, rakibi Manisa FK karşısında sahadan 1-0’lık kritik bir galibiyetle ayrılarak hedeflediğimiz 3 puanı hanemize yazdırdı.

Maç boyunca yakaladığımız net gol fırsatlarını daha iyi değerlendirebilseydik skor çok daha farklı olabilirdi. Buna rağmen elde edilen bu önemli galibiyet üst sıralara yürüyüşümüzün kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu inanç ve mücadele ruhuyla, kalan tüm maçlarımızı kazanacak güce, kaliteye ve kararlılığa sahip olduğumuza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı galibiyette emeği geçen futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi tebrik ediyor; büyük Çorum FK taraftarımızı her zamankinden daha güçlü şekilde kenetlenmeye ve takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.

Biz bu sene Süper Lige çıkacağız” ifadelerini kullandı.