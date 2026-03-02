Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Manisa deplasmanında alınan galibiyetin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Zorlu bir maça çıktıklarını belirten Uçar, rakiplerinin son haftalarda yükselen bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Karşılaşmanın güçlük derecesini bildiklerini ifade eden Uçar, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Yükselişte olan bir Manisa var. Sahada ne yaptığını bilen, oyun opsiyonları olan bir ekip” dedi.

Hafta boyunca mücadeleye disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan genç teknik adam, planladıkları oyunu büyük ölçüde sahaya yansıttıklarını söyledi.

Çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ancak bunları değerlendirmekte zorlandıklarını dile getiren Uçar, “Birçok gol pozisyonuna girdik. Değerlendiremedik ama 1-0 da olsa 3 puanı cebimize koyduk” ifadelerini kullandı.

Manisa deplasmanında elde edilen galibiyetin moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını belirten Uçar, takımın Çorum’a döneceğini ve önümüzdeki hafta oynanacak Hatay karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.