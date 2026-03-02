Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan NAVEK Sper Lig Süper Grup 3.Etap Masa Tenisi Müsabakaları 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Kayseri’de yapıldı. Kızlarda 10, erkeklerde 10 olmak üzere toplam 20 takımın mücadele ettiği Süper grup maçlarında Çorum Belediyespor kız takımı Merve Cansu Demir,

Jale Can ve Duygu Dönmez, erkek takımı ise Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul oyuncu grubu ile mücadele etti. Çorum Belediyespor’un kız ve erkek takımı toplamda 5 maça çıktı ve bu maçların 4’ünü kazanarak iki kategoride de 9 puanla ikinci sırada yer aldı.

Erkeklerde liderlik koltuğuna Zonguldak, kızlarda ise Çukurova Üniversitesi oturdu.