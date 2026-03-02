Manisa FK’da, Mustafa Dalcı’nın 24.haftada Boluspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyete rağmen sürpriz bir şekilde istifa etmesi üzerine geçici olarak takımın başına getirilen 30 yaşındaki antrenör Ahmet Pektaş, performansıyla yönetimin gözüne girmeyi başardı. Siyah-beyazlı yönetimin, 2023-2024 sezonunda da kulüpte görev yapan Ahmet Pektaş’la yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

Manisa FK, Ahmet Pektaş nezaretinde çıktığı 3 maçta, deplasmanda Esenler Erokspor’a 3-1 yenilirken, evinde Bandırmaspor’u 3-2, geçen hafta da deplasmanda Bodrum FK’yı 2-1 yendi.

Pektaş, kariyerinde daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Pendikspor, Diyarbekirspor, Zonguldak Kömürspor ve Serikspor’da analiz sorumlusu ve yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.