Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 28.haftanın kapanış maçında bu akşam Manisa FK’ya konuk olacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 480.kez puan maçına çıkacak.

479 MAÇ 755 PUAN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 479 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 209 galibiyet alırken, 128 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı ve 755 puan topladı. 142 maçta ise yenilen Arca Çorum FK attığı 689 gole karşılık 511 gol yedi.

DEPLASMANDA 241 MAÇ 313 PUAN

Kırmızı-siyahlı ekip 479 maçın 241’ini deplasmanda oynarken, bu karşılaşmalarda 83 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi aldı ve hanesine 313 puan yazdırdı. Rakip fileleri 291 kez havalandıran Çorum ekibi, kalesinde 286 gol gördü.

ÇORUM’DA 238 MAÇ 442 PUAN

Arca Çorum FK, sahasında 238 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 126’sını kazanan kırmızı-siyahlılar 64’ünde berabere kalırken, 48’ini ise kaybetti ve 442 puan topladılar. Çorum ekibi attığı 399 gole karşılık 225 gol yedi.