Arca Çorum FK, bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 28.haftanın kapanış maçında konuk olacağı Manisa FK ile tarihinde 9.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Manisa ekibiyle 3’ü 2.Lig’de, 5’i 1.Lig’de olmak üzere 8 kez karşılaştı. 2.Lig’deki 3 maçı da Manisa FK kazanırken, 1.Lig’de son 4 maçta Arca Çorum FK sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 maçın berabere bittiği rekabette, Arca Çorum FK’nın 14 golüne Ege temsilcisi 14 golle cevap verdi.

Manisa’da oynanan maçlarda ise taraflar 1’er galibiyet alırken, 1 karşılaşma berabere tamamlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Arca Çorum FK 3-1 kazandı.