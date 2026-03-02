Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 28.haftanın kapanış maçında bu akşam Manisa FK’ya konuk olacak.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın getirilmesinden sonra deplasmanda Serikspor’u 3-2, evinde de Ümraniyespor’u 2-0 yenerek ikide iki yapan ve Süper Lig umutlarını tazeleyen Arca Çorum FK, bu akşam Manisa deplasmanında da galibiyet arayacak. Teknik direktör Uğur Uçar, tüm planları galibiyet üzerine yaparken, Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Hilmi Şengül takımdaki yerini alamayacak.

Sezonun ikinci yarısında topladığı puanlarla play-off hattına dayanan Manisa FK cephesinde de hedef galibiyet. Mustafa Dalcı’nın istifasından sonra takımın başına getirilen 30 yaşındaki genç teknik adam Ahmet Pektaş nezaretinde son 2 maçını kazanan Manisa FK, Çorum ekibi karşısında da kazanarak play-off iddiasını güçlü şekilde sürdürmek istiyor.

47 puanlı Arca Çorum FK ile 40 puanlı Manisa FK arasında bu akşam Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Van bölgesinden Serkan Pınar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.