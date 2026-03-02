Bu akşam Manisa FK ile deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak olan Arca Çorum FK’da Ganalı kanat oyuncusu İbrahim Zubairu kadroya alınmadı.

Sportif Direktör Mustafa Soley, Zubairu’nun ayak bileğinde ağrıları olduğunu belirtirken, genç oyuncu riske edilmemek adına Manisa maçının kadrosuna alınmadı. Zubairu ile birlikte sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek olan Arda Hilmi Şengül de Manisa maçının kadrosunda yer almıyor.

MAÇ SAATİNİ

BEKLİYORLAR

Öte yandan, Manisa’ya Cumartesi günü gidip kampa giren Arca Çorum FK, dün saat 16.00’da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.