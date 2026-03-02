Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14-U15 Bölgesel Gelişim Ligi 11.Grup 24.hafta maçında Arca Çorum FK iki kategoride de sahasında Zonguldak temsilcisi Kdz.Ereğli Belediyespor’u ağırladı. Devane Sahası’nda oynanan günün ilk maçında Çorum FK’nın U14’leri rakibini 2-0, aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise Çorum FK’nın U15’leri maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından U14 Ligi’nde puanını 48 yapan Çorum FK takımını bitime 3 hafta kala Play-Off’u garantileyen ilk takım oldu. U15’de Arca Çorum FK 40 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.

ÖZDİLLİ’DEN TEBRİK

U14 Bölgesel Gelişim Ligi’nde Ereğli Belediyespor’u 2-0 yenerek bitime 3 hafta kala Play-Off’u garantileyen U14 takımını ilk tebrik eden isim Arca Çorum FK Altyapı Sorumlu Başkanı Sinan Özdilli oldu.

Maçın ardından soyunma odasına giden Başkan Özdilli, 24.hafta itibari ile yenilgi yüzü görmeyen ve Play-Off’u garantileyen U14 takım futbolcularını tek tek tebrik etti. Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu’nun da selamını ileten Özdilli, Play-Off’ta başarı dileklerini iletti.