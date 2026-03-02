Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 1.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Mersin Barosu takımının konuğu oldu. Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi Mersin Barosu takımı 21-18 önde kapattı. İkinci periyoda harika bir giriş yapan Çorum’un 12 dev adamı soyunma odasına 42-40 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefesleri kesti. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü periyodu da 62-59 önde kapatan Çorum Belediyespor takımı dördüncü periyotta rakibin baskısına engel olamayınca maçın normal süresi 80-80 tamamlandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar uzatma periyodu 10-4, maçı da 90-84 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum’un 12 dev adamı hanesine 2 puan yazdırarak haftayı averajla üçüncü sırada kapattı.