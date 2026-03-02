Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 28.haftanın kapanış maçında bu akşam Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Geceyi Manisa’da geçirecek olan kırmızı-siyahlı takım Çorum’a yarın dönecek ve Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Manisa dönüşü Arca Çorum FK’yı sıkışık ve bir o kadar da kritik bir maç periyodu bekliyor. Kırmızı-siyahlı takım, 16 gün içerisinde 4 maça çıkacak. Çorum ekibi, ortalama olarak 4 günde 1 maç oynayacak.

PERİYODUN İLK MAÇI HATAY’LA

Arca Çorum FK’nın, 4 maçlık kritik periyottaki ilk rakibi Hatayspor olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, düşme hattında yer alan ve 1.Lig’deki günleri sayılı olan Hatayspor’la 7 Mart Cumartesi günü Çorum’da karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

12 MART’TA BOLU’DAYIZ

Hatayspor maçında galibiyet için ağır favori olan Arca Çorum FK, 12 Mart Perşembe günü, 30.hafta maçında Boluspor’un konuğu olacak. Kırmızı-siyahlı takım, sezonun ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan ligin gediklisi Boluspor karşısında galibiyet arayacak. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak kritik maç saat 16.00’da başlayacak.

ÜST ÜSTE İKİ GÜÇLÜ RAKİP!

Arca Çorum FK, Bolu dönüşü peş peşe iki güçlü takımla karşılaşacak. 16 Mart Pazartesi günü, şampiyonluk adaylarından Esenler Erokspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, ikinci yarının en başarılı takımlarından biri olan İstanbul temsilcisi karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Çorum ekibi, 32.hafta maçında ise Süper Lig hesapları yapan, ligin güçlü takımlarından Iğdır FK’ya konuk olacak. 22 Mart Pazar günü, Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak kritik maç saat 16.00’da başlayacak.