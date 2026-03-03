Çorum 1. Amatör Küme ekiplerinden Ulukavakspor’da, son haftalarda yaşanan hakem kararları tartışma konusu oldu. Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir, kaybedilen puanların ardından hakemlere sert sözlerle yüklendi.

Başkan Özdemir, özellikle geçtiğimiz hafta oynanan Kültürspor karşılaşmasında yaşanan pozisyona dikkat çekti. Mücadelenin 90. dakikasında skor 1-1 devam ederken sahada sakatlanan oyuncu ve sağlık görevlisi bulunduğunu belirten Özdemir, oyuncularının pasif durumda olmasına rağmen hakemin taç atışıyla oyunu başlattığını ve bu pozisyonun ardından kalelerinde gol gördüklerini ifade etti. Özdemir, hakemin hatasını kabul ettiğini ancak kararından geri adım atmadığını savunarak, “Çok önemli bir puan kaybettik” dedi.

Bir diğer tepki ise bu hafta İskilip deplasmanında oynanan İskilipspor maçına yönelik oldu. 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmada normalde 5 dakika uzatma verilmesi gerekirken 8 dakika uzatma oynatıldığını belirten Özdemir, uzatma süresi dolmasına rağmen maçın bitirilmediğini ve 13. dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan bir başka pozisyona da değinen Özdemir, uzatmanın 15. dakikasında rakip kalecinin hakem düdüğü olmadan topu yere bıraktığını, oyuncularının topu alarak gol attığını ancak hakemin bu golü geçerli saymadığını dile getirdi. Bu maçta da bariz hakem hatasıyla mağlup olduklarını öne süren Özdemir, iki maçta da puan kayıplarına hakem kararlarının sebep olduğunu iddia etti.

Kulüp olarak büyük emek verdiklerini vurgulayan Özdemir, “Bizler gönüllü olarak bu kulüplerin ayakta kalması için mücadele ediyoruz, emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığı bu olmamalıydı. Hakemleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncularına da sahip çıkan Başkan Özdemir, “Her birinin alınlarından öpüyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Mücadelemiz lig bitimine kadar devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.