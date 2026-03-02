Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçın ilk yarı Arca Çorum FK’nın üstünlüğünde geçti. Gole yakın taraf olan Arca Çorum FK, 15.dakikada Burak Çoban’ın ceza sahasında düşürülmesi üzerine penaltı kazandı. 17.dakikada atışı gole çeviren Senegalli golcü Mame Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da kontrolü elinde tutan Çorum ekibi Burak ve Attamah ile önemli fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki 11’leriyle çıktı.

İkinci yarıya etkili başlayan Arca Çorum FK, 52.dakikada Thiam’la karşı karşıya pozisyonda kaleci Vedat’ı geçemezken, ilerleyen dakikalar Çorum ekibinin üstünlüğünde geçmesine rağmen fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Bu yüzden tempo ilk yarıya göre daha düşüktü.

Manisa ekibi özellikle 7 dakikalık uzatma süresinde daha çok risk almasına rağmen pozisyon ve dolayısıyla gol bulamazken, Arca Çorum FK hızlı hücumlarla ikinci golü aradı. İki takım da istediğini elde edemeyince karşılaşma Arca Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından, yeni teknik direktörü Uğur Uçar’la 3’te 3 yapan Arca Çorum FK puanını 50’ye yükseltip Süper Lig umutlarını tazeledi. Play-off yolunda kritik bir kayıp yaşayan Manisa FK 40 puanda kaldı.

