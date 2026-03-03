Çorum Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 23 firma katıldı. İhalede değerlendirme süreci devam ederken, sahaların yapılacağı okullar ve mahalleler de belli oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Çorum Yumurta İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Toprak Sanayi Ortaokulu, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nin bahçelerine sentetik yüzeyli çim sahalar yapılacak. Öte yandan Bahçelievler’de Sultan Ana Cem Evi Yanı Dumlupınar 31. Sokağa, Buharevler’de Mahmutevler Caddesi üzerine, Kale Mahallesinde Lozanevler yanı ve Ulukavak Mahallesi’nde Ulukavak Yüzme Salonu Yanı Özgürevler 15. Sokak üzerine olmak üzere 4 yeni semt sahası yapılacak.